Neuer Hafen, neuer Name Sekt zur Schiffsstaufe: Premierenfahrt der "Bärwalder Seelust"

25. Oktober 2024, 19:35 Uhr

Neuer Hafen, neuer Name: am Bärwalder See bei Boxberg haben am Freitag viele Besucher gemeinsam Schiffstaufe gefiert. Das einstige Fahrgastschiff "MS Störmthal" wurde zur "Bärwalder Seelust".