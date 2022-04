Nächtlicher Einsatz Polizei kann nur mit Verstärkung Kneipenschlägerei in Görlitz beenden

Die Polizei in Görlitz hat am frühen Karfreitagmorgen eine Kneipenschlägerei beendet. Allerdings hatten die Beamte Mühe, der Lage Herr zu werden und forderten Verstärkung an. Ein 20-Jähriger musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Dem Betreiber der Lokalität drohen Konsequenzen wegen Verstoßes gegen das Feiertagsgesetz.