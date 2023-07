Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu äußerte sich am Sonnabend bei Facebook zu dem Geschehen. "Willkommen in unserer Europastadt ist jeder, der sich integriert, an unsere Gesetze hält und niemandem verbal oder körperlich Schaden zufügt. Beleidigungen und Verhalten, die zu einer Schlägerei mit Verletzten führen, sind inakzeptabel", schrieb der CDU-Politiker. Er kündigte eine Sicherheitsberatung für Montag an. "Die Vorkommnisse müssen aufgeklärt werden und dürfen sich nicht wiederholen", so Ursu.