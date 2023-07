In der Nacht zum Sonnabend ist es bei der Diskothek "Zwei Linden" in Görlitz zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Gruppe von etwa zwölf bis 20 Personen früh gegen 3.30 Uhr zunächst die Gäste der Disko beleidigte. Zeitgleich nahmen mehrere aus der Gruppe herumliegende Flaschen und warfen sie auf den Eingang der Diskothek. Andere nahmen zerbrochene Flaschen und griffen umstehende Leute an.