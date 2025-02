Nahe des Eingangs zum Zittauer Westparkstadion haben Passanten einen reglosen Teppichpython auf einem Radweg entdeckt und die Polizei alarmiert. Die 2,40 Meter lange Würgeschlange wurde von den Beamten an Fachleute vom Schmetterlingshaus in Jonsdorf übergeben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN sagte.

Grund: Die exotische Schlange war zwar augenscheinlich tot. Doch weil Reptilien bei Kälte in eine Starre verfallen und unter Wärme wieder aktiv werden können, bestand die Möglichkeit, dass sie wieder aufwacht. Dies war allerdings nicht der Fall, wie Frithjof Helle, Geschäftsführer des Schmetterlingshauses in Jonsdorf, MDR SACHSEN sagte.

Für ihn deutet der Zustand der Schlange auf eine professionelle Haltung hin. "Sicherlich hatte der Halter oder die Halterin in die Schlange sehr lange und viel Zeit und Geld investiert", so der Eindruck von Frithjof Helle.

Für Fritjof Helle gibt es drei mögliche Szenarien: Entweder ist die Schlange ihrem Besitzer ausgebüchst und in der Kälte erfroren, oder sie war bereits tot und wurde anschließend abgelegt. Die erste Möglichkeit ist denkbar, dann müsste die Schlage allerdings in der Nähe gelebt haben. Die zweite Möglichkeit hält er am unwahrscheinlichsten: "Wer so eine Schlange hält, die in einem so guten Zustand ist, der hat ein Herz für Tiere und legt die nicht einfach irgendwo ab."