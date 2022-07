Der Schlesischer Tippelmarkt ist in seiner alten Größe zurückgekehrt. An diesem Wochenende bieten etwa 70 Töpfer aus Deutschland, Polen und Tschechien ihre handgefertigte Tonwaren feil. Am Sonnabend und Sonntag kann zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Obermarkt, durch die Brüderstraße und über den Untermarkt entlang der Töpferstände geschlendert werden. Der Görlitzer Kulturservice als Organisator verspricht liebevolle Handarbeit in beeindruckender Vielfalt, Dekorations- und Gebrauchsgegenstände in unterschiedlichsten Stilrichtungen.

Wir freuen uns, dass wir den Tippelmarkt wieder komplett haben - mit Gastronomie, mit Bühne und Wasserspielplatz. Gerd Weise Görlitzer Kulturservice

In den vergangenen zwei Jahren war der traditionelle Tippelmarkt wegen der Corona-Pandemie nur bedingt möglich gewesen. Dieses Mal verspricht Gerd Weise vom Görlitzer Kulturservice den Besuchern und Besucherinnen kurzweilige Stunden in der Altstadt in einem Ambiente, das seinesgleichen sucht. "Wir freuen uns, dass wir den Tippelmarkt wieder komplett haben - mit Gastronomie, mit Bühne und Wasserspielplatz", so Weise.

Puppentheater, Basteltisch und Kinderschminken