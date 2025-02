Das Gemälde "Aechma fasciata mit Jahrhunderthalle [o. T.]" von Oskar Moll bleibt Teil der Sammlung des Schlesischen Museums in Görlitz . Nachdem festgestellt wurde, dass sich das Werk einst im Besitz des jüdischen Kunstsammlers Otto Wachenheim befand, ist es an die rechtmäßigen Erben restituiert worden. Das Museum konnte mit der Erbengemeinschaft im Rahmen einer "fairen und gerechten Lösung" eine Vereinbarung treffen und das 1926 entstandene Werk zurückkaufen.

Doch 2021 wandten sich die Erben des Sammlers Otto Wachenheim an das Schlesische Museum und äußerten den Verdacht, das Bild könne aus dem Besitz ihres Vorfahren stammen. Otto Wachenheim war ein jüdischer Kunstsammler, der von 1923 bis zu seiner Emigration 1939 in den Niederlanden lebte. Bei seiner Flucht vor den Nationalsozialisten ins Exil musste er seinen Besitz zurücklassen – dazu gehörte eine Kunstsammlung mit Werken des Impressionismus und der Moderne.

Das Schlesische Museum führte eine "langwierige und lange Recherche" zur Herkunft des Bildes durch und wurde dabei von einer Provenienzforscherin unterstützt. Laut Museumsdirektorin Agnieszka Gąsior haben Recherchen in deutschen und niederländischen Archiven die Identität des Werks schließlich bestätigen können. Das Gemälde gehöre "mit großer Wahrscheinlichkeit" dem in die USA geflohenen Kunstsammler und gilt als NS-Raubkunst, teilte das Museum mit.

Die Erbengemeinschaft sei offen für Gespräche mit dem Museum gewesen und habe die Argumente nachvollziehen können, weswegen es wichtig sei, "dass dieses Bild für die Öffentlichkeit erhalten wird und nicht durch Verkauf in einer Auktion vielleicht in einer Privatsammlung landet", so Agnieszka Gąsior weiter. Das Werk sei im Oeuvre des deutschen Malers und Grafikers Moll wichtig.

Oskar Moll (1875 – 1947) war einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Breslauer Moderne. Er prägte die Avantgarde-Strömungen in Breslau in den Zwischenkriegsjahren und war Professor und Direktor der Breslauer Kunstakademie. In Paris war er Schüler von Henri Matisse, dessen Farbenpracht und Stil ihn stark beeinflussten. Ab 1933 wurde Moll von den Nationalsozialisten als "entarteter Künstler" diffamiert. Er starb 1947 in Berlin.