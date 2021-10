In einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 115 nahe der deutsch-polnischen Grenze sind am Sonntagmorgen 23 Flüchtlinge entdeckt worden. Darunter waren auch Kinder, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Pirna sagte. Es seien allesamt Iraker, die Identifizierung laufe. Der Fahrer des Autos und ein Begleiter flohen bei der Kontrolle des Fahrzeugs zunächst, konnten aber schnell von Beamten gefasst werden. Die mutmaßlichen Schleuser, zwei Syrer, wurden festgenommen und ihr Auto beschlagnahmt.

In der vergangenen Woche war bereits ein Transporter mit mehr als 20 Geflüchteten aus dem Irak in der Nähe der Grenze aufgefunden worden. Dabei konnte ein 32 Jahre alter Mann nur noch tot geborgen werden. Der mutmaßliche Schleuser in diesem Fall konnte entkommen, nach ihm wird gefahndet. Sein mutmaßlicher Komplize - in diesem Fall zwei türkischstämmige Männer - wurde gefasst.



Weitere Informationen folgen.