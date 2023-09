Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich nun doch grundsätzlich offen für kurzfristige stationäre Grenzkontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze. "Aus meiner Sicht ist das eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen", sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". Solche zusätzlichen Kontrollen müssten mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung gut zusammengreifen, fügt sie hinzu. Dafür habe man die Präsenz der Bundespolizei an der polnischen und der tschechischen Grenze bereits verstärkt.