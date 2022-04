Es muss bestialisch gestunken haben - im Frachtraum des weißen Transporters auf der Fahrt von der polnisch-weißrussischen Grenze bis in die deutsch-polnische Grenzstadt Görlitz. 27 syrische, irakische und türkische Staatsangehörige - darunter vier Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren - hatte der mutmaßliche Schleuser "geladen", als die Bundespolizei die lebensgefährliche Fuhre in der Görlitzer Innenstadt stoppte. Am 12.10.2021 Uhr wurde in der Görlitzer Innenstadt ein Transporter gestoppt, in dem 27 Menschen illegal nach Deutschland gebracht worden sind. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Der Transporter "Renault Master" hat keine Klappen und keine Fenster, auch die Türen können von innen nicht geöffnet werden. Nach dem sogenannten Aufgriff am 12. Oktober 2021 gegen 13.40 bilanzierte die Bundespolizei: "Während der mehrstündigen Fahrt sind die Insassen einem zunehmend lebensgefährlichen Sauerstoffmangel ausgesetzt gewesen. Ein Kind hat akute Atemnot erlitten; anderen Insassen ist schwindlig geworden; alle haben Schwierigkeiten gehabt, Luft zu holen."

Ich hatte Angst zu ersticken. [...] Aber mir war alles egal, Hauptsache nach Deutschland! Koch aus Syrien in seiner Zeugenaussage vor dem Görlitzer Landgericht

Eine Gruppe von Geflüchteten aus Syrien und Irak irrte bereits seit vier oder fünf Tagen durch die Wälder an der weißrussischen Grenze. Ihnen schlossen sich zwei junge Männer aus der Türkei an, die ebenfalls nach Deutschland flüchten wollten. "Wir hatten alle seit Tagen nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken", sagt ein Geflüchteter, ein 21 Jahre alter Programmierer. "Es regnete und es war bitterkalt", erinnert sich ein anderer damals geflüchteter Zeuge im großen Schwurgerichtssaal des Görlitzer Landgerichts. "Wir waren alle völlig fertig und total schlecht drauf." Und dann die Erlösung: Endlich war der von Schleusern versprochene Transporter da! Ein 21 Jahre alter Koch aus Syrien fasst das Geschehene folgendermaßen zusammen: "Ich hatte Angst, zu ersticken. [...] Aber mir war alles egal, Hauptsache nach Deutschland!" Der Angeklagte ist ein 23 Jahre alter Ukrainer. Er sieht sich vor Gericht mit Mordvorwürfen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Bildrechte: Uwe Walter

Der Fahrer des weißen Transporters hat sich von Schleusern anheuern lassen. Der 23 Jahre alte Mechaniker aus dem ukrainischen Voronovica will nach eigenen Angaben 400 polnische Złoty von Unbekannten für die Tour erhalten haben, also knappe 90 Euro. Offenbar viel Geld für den Mann, denn in Polen liegt der Stundenlohn für ukrainische Hilfsarbeiter nur bei rund zwei Euro.

Nun könnte dem jungen Mann seine Fahrt teuer zu stehen kommen, denn die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und das Einschleusen von Ausländern vor. Sein Problem: Die Menschen im Transporter litten unter akuter Atemnot. Nicht ausgeschlossen werden kann laut Staatsanwaltschaft, dass ein zehnjähriges Mädchen aufgrund knappen Sauerstoffs sogar schon in Ohnmacht gefallen war. Ihrem 36 Jahre alten Vater soll aufgefallen sein, dass sich das Mädchen nicht mehr bewegte. Selbst Rütteln und Ansprechen habe nichts mehr genutzt, hieß es vor Gericht und weiter: Erst Wasser habe die Lebensgeister der kleinen Syrerin wieder erweckt. Der mutmaßliche Schleuser, hier bei seiner Verhaftung, muss sich seit Montag vor dem Landgericht in Görlitz verantworten. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

27 Menschen, offenbar triefend nass, zwängten sich im Transporter. Stockdunkel solle es beim Einsteigen gewesen sein, stockdunkel auch weiterhin während der Fahrt im Frachtraum. "Dicke Luft durch die nasse Kleidung, die Socken, alles hat gestunken", erzählt einer der Geflüchtete den Richtern. "Schon deshalb hat man kaum Luft zum Atmen bekommen. Aber wir haben in Syrien Schlimmeres hinter uns gelassen." Als Frauen unter Kopfschmerz und Atemnot litten, rissen Männer die Dichtgummis aus den Fahrzeugtüren, so die Zeugen vor Gericht. Anschließend machten sie an den Türen Platz für Kinder und Frauen, denn durch die schmalen Schlitze drang etwas frische Luft.

Manche sollen in ihrer Not auch ans Fahrerhaus geklopft haben, doch erfolglos. Nur einmal habe der Transporter gestoppt und die Seitentür habe sich einen Spalt breit geöffnet, so die Aussagen vor Gericht. Durch diesen Spalt wurden zwei Flaschen gereicht, so die Zeugen in ihren Aussagen, dann rollte der Transporter weiter. 27 Menschen wurden im Frachtraum dieses Transporters transortiert. Einige litten wegen Sauerstoffmangels unter Atemnot und Kopfschmerz. Es drohte nach Ansicht der Bundespolizei Lebensgefahr! Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Einige Geflüchtete haben nach eigenen Aussagen vom Sauerstoffdrama nichts mitbekommen. Sie waren erschöpft eingeschlafen oder dösten nach eigenen Angaben in der Dunkelheit. Deshalb konnten sie weder etwas zum Fahrer, noch zum Verlauf, noch zur Dauer der Fahrt sagen. Das Unwohlsein einiger Leidensgenossen während des Transports könnte auch durch die Entbehrungen der vorherigen Tage im Wald verursacht worden sein, räumen die Befragten im großen Schwurgerichtssaal ein. Fast alle Geflüchteten sahen den Transporter und ihren mutmaßlichen Schleuser zum ersten Mal in Görlitz, als ihr Martyrium zu Ende war, so die Aussagen. Das Landgricht Görlitz muss entscheiden, ob ein junger Ukrainer im Oktober 2021 den Tod von Geflüchteten, darunter auch Kindern, billigend in Kauf genommen hatte. Bildrechte: Uwe Walter

Der Angeklagte folgt aufmerksam den Ausführungen der Zeugen und des Gerichts, die ihm in seine Landessprache übersetzt werden. Es geht um seine Zukunft. Er wirkt auf Außenstehende wie ein Schwiegermuttertyp, zurückhaltend im Charakter, sportlich gekleidet, das Haar modisch kurz geschnitten.