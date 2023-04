Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in Markersdorf bei Görlitz den Versuch eine illegalen Einreise in einem Kleintransporter gestoppt. Ein Polizeifahrzeug sei dabei beschädigte worden, teilte das Lagezentrum am Mittwochmorgen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend auf der B6. In dem Transporter sollen sich rund 30 Menschen aus dem syrischen Raum auf engstem Raum befunden haben, darunter Familien, Frauen und Kinder unterschiedlichen Alters.