In einer Seniorenresidenz in Zittau haben unbekannte Täter die Bewohner um ihre Oster-Süßigkeiten gebracht. Bei dem Diebstahl in der Nacht zum Ostersonntag seien dort unter anderem rund 100 Schokoladen-Osterhasen und "eine Vielzahl an Ostereiern" entwendet worden, teilte die Polizei am Sonntag in Görlitz mit. Die Täter hätten zuvor den Schlüssel zur Küche der Seniorenresidenz entwendet und dann in der Osternacht zwischen 2 und 3:30 Uhr den Kühlschrank "nahezu geplündert". Neben Schokohasen wurden auch mehrere Kilogramm Butter und Aufschnitt geklaut. Der Diebstahlschaden betrage rund 140 Euro, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.