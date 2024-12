Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Wohnung in Zittau ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 42-Jähriger wurde dabei nach Angaben der Polizei mit einer Schreckschusspistole schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Den Angaben zufolge setzte der 35 Jahre alte Tatverdächtige im Verlauf des Streits die Waffe ein.