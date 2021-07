Unbekannte haben am Sonntagabend in Zittau auf eine vorbeifahrende Schmalspurbahn geschossen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 17:45 Uhr an der Brückenstraße. Der Lokführer sei durch den Schuss leicht am linken Oberarm verletzt worden. Er konnte das Projektil im Führerhaus der Lok sicherstellen. Vermutlich wurde der Schuss aus Richtung des Wohnmobilstellplatzes abgegeben, hieß es.