Inkassoverfahren Schuldnern drohen in Zittau bald platte Reifen

18. Februar 2025, 16:55 Uhr

Am Ventil eines Pkw-Reifens kann demnächst in Zittau höchstamtlich ein sogenannter Ventilwächter angeschlossen werden. Mit dieser Wegfahrsperre legt auch der Zoll Autos von Bürgern lahm, die Forderungen oder Kfz-Steuern nicht bezahlt haben. Ein am Auto angebrachter Warnzettel weist sie darauf hin. Wie das in Zittau ablaufen soll, hat MDR SACHSEN-Reporter Lutz Günther erfragt.