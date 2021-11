Die Einführung des neuen Taktfahrplans für den Öffentlichen Nahverkehr in der Oberlausitz wird verschoben. Eine überarbeitete Variante soll jetzt erst zum neuen Schuljahr im August gelten. Nach vielen Einwendungen habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr dem neuen Fahrplan die Genehmigung verweigert, sagte Landrat Bernd Lange (CDU) MDR SACHSEN. Elterninitiativen hatten gegen den neuen Fahrplan protestiert. Sie kritisierten, dass er unzumutbare Warte- und Fahrzeiten für Grundschüler verursache. Ursprünglich sollten die Busse ab Anfang Januar 2022 nach dem neuen Plan fahren. Daraus wird vorerst nichts.

Landrat Lange bezeichnete die Sorgen der Eltern als "ernst zu nehmen" und gestand ein, dass nun über einen anderen Weg zur Einführung eines neuen Fahrplans nachgedacht werden müsse. Den Konflikt will das Landratsamt bis zum kommenden Jahr lösen.

Das Landratsamt wollte den Schülerverkehr in den neuen Fahrplan integrieren – mit aus Sicht der Eltern teils dramatischen Folgen für die Schülerinnen und Schüler. Fahrzeiten drohten sich zu verdreifachen. "Die Kinder müssen mit dem Bus eine Stunde eher fahren, schon früh um sechs Uhr. Zum Umsteigen werden sie an Bushaltestellen rausgeschmissen, wo sie 40 Minuten auf den nächsten Bus warten müssen", beklagte Roland Schmidt von der Elterninitiative Neißeaue.

Dabei hatte der neue Fahrplan seit Mai 2021 den Schulen vorgelegen und hätte mit den Eltern besprochen werden sollen. Allerdings stand auf dem Papier der Vermerk: "Vertraulich". Das sei in den Schulen missverstanden worden, erklärte Landrat Lange. "Wir wollten es nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, sondern erstmal mit den Betroffenen." Der Landrat will das jetzt nachholen.