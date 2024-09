In der Oberlausitz ist am Samstagabend ein ungewöhnlicher Weltrekord aufgestellt worden. Wie das "Rekord-Institut für Deutschland" mitteilte, wurde in Hohendubrau, einem Ortsteil von Dauban im Landkreis Görlitz, das höchste brennende Schwedenfeuer entzündet. Bei der Baumfackel handelte sich um eine 34 Meter hohe Fichte.