Nach mehr als 300 Fällen von Afrikanischer Schweinepest (ASP) baut Sachsens Regierung die Zuständigkeiten um. Wie das für Tierseuchenbekämpfung zuständige Sozialministerium mitteilte, wurden die Maßnahmen am Dienstag dem Kabinett vorgelegt. Demnach werden ab sofort die höchsten Leitungsebenen des Landwirtschafts-, Finanz-, Innen- und Wirtschaftsministeriums in den ASP-Krisenstab einbezogen. Diese Ministerien sollen das Sozialministerium und die Landestierseuchenbekämpfung der Landesdirektion personell und technisch unterstützen, heißt es weiter.

Die Erfahrungen der letzten Monate und die aktuelle Entwicklung der Lage mit ersten ASP-Fällen bei Hausschweinen in Brandenburg zeigen, dass wir die stärkere Einbindung weiterer Ministerien in die ASP-Bekämpfung benötigen.

Ausbrüche von Afrikanischer Schweinepest gab es bisher in Sachsen nur im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz. Bestätigt wurden hier 313 Fälle von ASP bei Wildschweinen. Das als Sperrzone ausgewiesene sogenannte "gefährdete Gebiet" ist um einiges größer. Es umfasst den nördlichen Bereich des Landkreises Görlitz, Teile von Spreetal, Lohsa, Radibor und Bautzen und verläuft im Süden über eine Linie südlich der Autobahn 4 von Bautzen über Löbau bis Ostritz an der Landesgrenze zu Polen.

Schweinemast- und Zuchtbetriebe in diesen Gebieten dürfen Tiere und Fleisch nur mit Sondergenehmigung vermarkten. So müssen die Schweine mehr als 500 Kilometer weit in einen speziellen Schlachthof in Schleswig-Holstein transportiert werden. Für die todgeweihten Tiere bedeutet das mehr Stress und für die Mastbetriebe mehr Aufwand und Verluste. Der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Schwein, Frank Bennewitz, sagte MDR SACHSEN, einige Unternehmen würden bereits darüber nachdenken, den Betriebszweig ganz einzustellen.