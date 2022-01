In Sachsen sind neue Fälle der Afrikanischen Schweinepest entdeckt worden. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, traten mehrere Fälle außerhalb der beiden Sperrzonen II auf. So wurden südlich des Kerngebiets Meißen in der Laußnitzer Heide sowie westlich der A13 in der Gemeinde Schönfeld zwei infizierte Tiere festgestellt. Zwei weitere Fälle seien in der Gemeinde Bernstadt auf dem Eigen und Herrnhut im Landkreis Görlitz festgestellt worden.