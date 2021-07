In Sachsen breitet sich die Afrikanische Schweinepest weiter aus. Nach aktuellen Zahlen des Sozialministeriums in Dresden wurden bisher 339 infizierte und verendete Wildschweine registriert. Das sind 70 mehr als Ende Juni und sechs Mal so viel wie im Februar 2021. Hauptschwerpunkt der Seuche ist der Landkreis Görlitz. Doch auch Gebiete im Landkreis Bautzen sind bereits als Gefahrenzone ausgewiesen. Und die Sorge vor einem Übergreifen der Tierseuche auf Hausschweine - wie jüngst in Südbrandenburg - wächst.