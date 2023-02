Zwei Fußgänger sind in Weißwasser von einem Auto erfasst und teils schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 64 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend beim Linksabbiegen in der Heinrich-Heine-Straße mit seinem Auto eine Frau und einen Mann übersehen. Die beiden wollten gerade die Straße überqueren. Die 62-Jährige und der 67 Jahre alte Mann wurden zum Teil schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus.