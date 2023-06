Die Klasse 5a der Pestalozzi-Oberschule Löbau ist die Jubiläums-Segelklasse. Am Stausee Quitzdorf, der etwa eine halbe Autostunde von Löbau entfernt liegt, lernen die Jugendlichen eine Woche lang segeln. Vor 20 Jahren hatte Lehrer Mario Köhler gemeinsam mit der Wassersportschule Oberlausitz die Idee zu dem neuen Angebot. Seitdem können die Schülerinnen und Schüler während einer sportlichen Klassenfahrt ihren Einsteiger-Segelschein machen. Eine Woche am und auf dem Wasser, das kommt bei den Jugendlichen an.

Ihr gefalle auf dem Boot die Nähe zum Wasser und dass man den Wind spüren kann, erzählt eine Schülerin. "Man kann dann zum Beispiel im Sommer an einem See sich ein Boot ausleihen und schön segeln." Bevor es soweit ist, wird in der kleinen Segelbootklasse "Optimist" erst einmal geübt. Wie geht’s nach rechts oder links, wie legt man das Boot an? Am Ende können die Jugendlichen bei einer Mini-Regatta zeigen, was sie gelernt haben.