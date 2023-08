Nur das Wetter spielt am Sonntagnachmittag nicht mehr mit. Dicke graue Wolken wabern über den Löbauer Berg und das Tröpfeln geht in einen leichten Regen über. Deshalb entscheiden Wolfgang Winkler als Rennleiter und sein Team, das Seifenkisten-Rennen zu beenden. Die Dorfstraße ist durch die Nässe rutschig geworden. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, zumal der Termin für die dritte Auflage schon feststeht. Am 16. Juni 2024 grassiert in Ebersdorf wieder das Rennfieber und die steile Dorfstraße verwandelt sich in eine Rennpiste.