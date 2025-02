Die Spendenangebote seien Beträge zwischen 50 und 1.000 Euro, sagte er. Die Unterstützer seien unter anderem Rentner, Künstler und Handwerksbetriebe. Mit den Spenden soll nun eine Notsicherung des beschädigten Bahnhofsgebäudes durchgeführt werden.



Bei der Auktion am Dienstag am Amtsgericht Görlitz hatte die Bürgerinitiative den Bahnhof in der Oberlausitz für rund 4.000 Euro ersteigert. Der Verkehrswert lag bei 1.000 Euro.