Es ist ein sonniger Frühlingstag, die Vögel zwitschern, eine Drohne surrt. Etwa 20 Menschen haben sich auf einem Wanderparkplatz bei Seifhennersdorf versammelt, aus Interesse an Naturschutz und Drohnefliegen, aber vor allem an der Arbeit der Rehkitzrettung Am Großen Stein e. V. Der Verein hat zum öffentlichen Pilotentraining eingeladen.