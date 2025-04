Diesmal läuft eine französische Tragikomödie. Für viele Gäste ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, welcher Film über die Leinwand flimmert. Für sie zählt die Atmosphäre, erzählt Roswitha Wiesner: "Hier ist alles so bequem und gemütlich. Das ist super, gefällt mir gut." Die alte Dame war mindestens schon sechs oder sieben Mal beim Seniorenkino, schätzt sie. Einer anderen Seniorin ist wichtig, dass man mal rauskommt: "Ist mal was anderes als stur vorm Fernseher zu sitzen." Auch die Zeit am Nachmittag sei sehr angenehm. Auf die Frage, was ihr besonders gefällt, ergänzt ihre Nachbarin: "Einfach die Freunde, die mit sind, das ist richtig schön."