Einem Mann aus dem Landkreis Görlitz wird schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren in mehreren Fällen vorgeworfen. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Tübingen mit.

Laut dem Gericht soll er zwischen 2020 und 2023 "in zahlreichen Fällen" über soziale Medien Kontakt zu Mädchen unter 14 Jahren aufgenommen und diesen pornografische Bilder geschickt haben. Außerdem soll er sie überredet haben, ihm intime Bilder von sich zu schicken.

In mehreren Fällen soll der Angeklagte sich demnach mit Mädchen unter 14 Jahren getroffen und "sexuelle Handlungen" an diesen vorgenommen haben. Im Rahmen des schweren sexuellen Missbrauchs soll es auch mehrfach zur Penetration gekommen sein.

Eingeleitet wurden die Ermittlungen, nachdem Eltern einer Geschädigten sich an die Polizei in Reutlingen gewandt hatten. An den Ermittlungen waren auch Polizeibeamte der Polizeidirektion Görlitz beteiligt, nachdem die Reutlinger Polizei sie um Hilfe gebeten hatte.