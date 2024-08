Wenn 30 Männer Seemannslieder schmettern, dann wird es laut. So wie jeden Donnerstagabend in der Gaststätte "Zur alten Freundschaft" in Görlitz. Hier im Vereinszimmer des Shanty-Chores proben sie für ihren nächsten Auftritt. Am Dirigentenpult steht Eberhard Hahn. Der 74-Jährige ist tatsächlich einmal fast zwei Jahre zur See gefahren, bei der Handelsmarine der DDR.