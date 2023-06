Die Stadt Weißwasser hat eine Umfrage zum Sicherheitsempfinden der Einwohnerinnen und Einwohner gestartet. Darin fragt die Stadt unter anderem nach den Erfahrungen im Wohnumfeld, nach der Verkehrssicherheit oder der Polizeipräsenz. Auch das Sicherheitsgefühl an einzelnen Plätzen - wie dem Kohlestaubplatz oder am Wasserturm - ist ein Thema. So sollen "negative Entwicklungen in der Stadtgesellschaft" rechtzeitig erkannt werden, um diesen frühzeitig entgegenwirken zu können, teilte die Stadt mit. Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, kann dies bis zum 30. Juni über die Internetseite der Stadt Weißwasser tun.

