Gesucht werde ferner ein Imker mit Freude an der Arbeit mit Jugendlichen, so das IBZ. In einem Gymnasium im Landkreis Görlitz soll mit einer Gruppe von Schulkindern für mehrere Jahre eine Schülerimkerei aufgebaut werden. Zudem seien Landwirte willkommen, die mit der Bienenhaltung beginnen möchten, hieß es. Dafür gebe es einen finanziellen Zuschuss. Das IBZ bietet Beratungen zum Thema "Biologische Vielfalt" an, wenn Unternehmen, Kirchgemeinden, Kommunen oder Vereine ihre Flächen oder Gewässer naturfreundlich umgestalten wollen.