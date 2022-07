Wer "Sklaven" hört, denkt sofort an Spartakus und das Römische Reich oder an den Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika. Doch Sklavenhandel war auch in der Oberlausitzer Region ein Geschäft. So stand vor mehr als ein 1.000 Jahren auf der Landeskrone - dem Görlitzer Hausberg - eine slawische Fluchtburg. 1015 stürmten böhmische Truppen die Burg und eroberten die Landeskrone. Modell einer slawischen Fluchtburg um die erste Jahrtausendwende. Bildrechte: Uwe Walter

Nach dem Sieg seien die etwa 1.500 Insassen - so sollen es alte Schriften überliefern - als Sklaven verkauft worden, erzählt der Chef vom Kulturhistorischen Museum zu Görlitz Jasper von Richthofen.

Der Görlitzer Museumschef Jasper von Richthofen hat sich gemeinsam mit seinem Team mit dem Sklavenhandel in der Region vor mehr als 1.000 Jahren beschäftigt. Demnach war damals ein Mann 300 Gramm, eine Frau 200 Gramm Silber wert. Im Hintergrund der Silberabbau im 12. Jahrhundert im Erzgebirge. Bildrechte: Uwe Walter Eine Frau hat damals etwa 200 Gramm Silber gekostet und ein Mann so um die 300 Gramm Silber. Und das ist ungefähr das, was die silberne Schale heute auf unserem Tisch im Wohnzimmer wiegt. Jasper von Richthofen Direktor Kulturhistorisches Museum zu Görlitz

500 Gramm Silber waren vor 1.000 Jahren eine gewaltige Summe, Gold war damals kaum im Umlauf. Bezahlt wurden die Sklaven mit "Hacksilber". Bei Münzen zählte nicht der Wert der Münze, beim Schmuck nicht die kunstvolle Verarbeitung. Einzig das Gewicht des Silbers erzeugte den Gegenwert. Schmuckgegenstände seien zerhackt worden, so von Richthofen. Ein Forschungsprojekt beschäftigte sich deshalb mit der Frage: Woher stammte das Silber, das in der Oberlausitz in Form von Hacksilberschätzen gefunden wurde? Selbst bei Schmuck zählte nur das Gewicht als Wert. Deshalb wurde auch Schmuck zerkleinert und als "Hacksilber" in Zahlung genommen. Die künstlerische Ausführung spielte beim Gegenwert keine Rolle. Bildrechte: Uwe Walter

Um die Jahrtausendwende stammte das Silber laut von Richthofen meist aus zwei Regionen: zum einen aus den seit 960 erschlossenen Silberminen im Harz auf dem Rammelsberg bei Goslar oder aus den zentralasiatischen Silberminen bei Buchara oder Samarkand im heutigen Usbekistan.

Nachdem 1168 bei Freiberg Silber entdeckt wurde, kam das Edelmetall auch aus dem Erzgebirge, haben die Forscher herausgefunden. Während vor dem Kaisertrutz die Sommersonne das Pflaster aufheizt, präsentiert der Museumschef Jasper von Richthofen im kühlen Festungsbau Silberschätze. Jasper von Richthofen zeigt im Kaisertrutz Hacksilberfunde. Die Edelmetallsammlung stammt auch aus dem Sklavenhandel. Bildrechte: Uwe Walter

Mit den Hacksilberschätzen ist maßgeblich der Sklavenhandel in der Zeit um die erste Jahrtausendwende verknüpft. Wir haben hier in unserer Ausstellung sozusagen den Gegenwert für ganz viele Menschenleben ausgestellt. Und genau das versuchen wir in der Schau zu thematisieren. Jasper von Richthofen Direktor Kulturhistorisches Museum zu Görlitz