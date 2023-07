In den Landkreisen Görlitz und Bautzen haben sich in den vergangenen Monaten die Fälle von SMS-Betrug gehäuft. Zahlreiche Menschen verloren auf diese Weise viel Geld. Die Polizei warnt daher vor Nachrichten wie: "Hallo Mama, hallo Papa, mein Handy ist kaputtgegangen, das ist meine neue Nummer. Du kannst sie dir einspeichern und die alte löschen." Denn so oder so ähnlich beginnen sie, die Betrugsversuche per Textnachricht. Meist folgt dann die Bitte, sich per WhatsApp zu melden.