So hatte Eckart Reinl-Mehl sich das vorgestellt: Im Urlaub entspannen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Der 69-Jährige aus Fürth macht in der Wassermühle Förstgen Urlaub, wo er genau das verbinden kann. Denn die Herberge wird von der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz betrieben. Sie engagiert sich aktiv in der Landschaftspflege und im Naturschutz. So kann Eckart Reinl-Mehl täglich mit anpacken. Um die Schafe vor dem Wolf zu schützen, treibt er sie jeden Abend in den Nachtpferch und morgens wieder auf die Weide. Für ihn eine ganz neue Erfahrung: "So viel darüber zu erfahren, was Landschaftspflege bedeutet, finde ich ziemlich einmalig und habe ich bisher noch nicht erlebt."