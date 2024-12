Nach dem Angriff mehrerer Rechtextremer auf eine Personengruppe in Görlitz, darunter zwei Kommunalpolitikerinnen der Linken, hat die Polizei am Montagmorgen zehn Objekte in und um Görlitz durchsucht. Dabei haben Beamtinnen und Beamte der Soko Rex unter anderem elektronische Datenträger beschlagnahmt. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Die Durchsuchung angeordnet hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz. Sie prüft den Haftantrag gegen einen der Beschuldigten.