Wir müssen schauen, wie wir die Energiewende, die von der Bundesregierung beschlossen ist, hinbekommen und da stehen wir in der Pflicht. Keiner möchte natürlich so nahe an einem Solarpark wohnen oder eingekesselt sein, aber man muss Kompromisse eingehen.

Die Kleinstadt will ihren ehemaligen Militärflugplatz zu einem CO2-neutralen Industrie- und Gewerbegebiet ausbauen. Bis vor wenigen Monaten wollten die Elbeflugzeugwerke aus Dresden in Rothenburg Großflugzeuge auseinander nehmen, um wertvolle Teile zu recyceln. Doch das Projekt wird nach Angaben einer Sprecherin der Flugzeugwerke derzeit nicht weiterverfolgt. Auch der zweite Hoffnungsträger - Fraunhofer - ist nach eigenen Angaben von der Idee abgekommen, in Rothenburg an der Wiederverwertung von Verbundstoffen zu forschen. Diese Verbundstoffe werden beispielsweise bei Windrädern eingesetzt. Fraunhofer kam im Schlepptau der Flugzeugwerke nach Rothenburg. Damit gibt es zumindest derzeit auf dem Flugplatz keinen Abnehmer für den Solarstrom aus dem benachbarten Steinbach. Ohnehin ist noch völlig ungeklärt, wo die Energie aus dem Solarpark in das Netz eingespeist werden kann. Im Gespräch sind das weit entfernte Hagenwerder sowie Boxberg.

Der Eigentümer der benötigten Flächen ist die Heim-Gruppe aus Ulm. Die Schwaben verdienen ihr Geld unter anderem mit Kies. Die Gruppe ist im Straßen- und Tiefbau aktiv, betreibt Biogasanlagen, Baustoffhandel und Recycling. Zum Unternehmen gehören zahlreiche Kiesgruben, auch in der Oberlausitz. Beispielsweise bei Hagenwerder, in Hainewalde oder Quitzdorf.



Auch der Rinderstall in Neusorge als landwirtschaftlicher Mischbetrieb ist Teil der Unternehmensgruppe. Auf deren, nach eigenen Aussagen wenig ertragreichen Flächen, soll nun in den nächsten zwei, drei Jahren der Solarpark entstehen. Grünes Licht bekam das Unternehmen im Dezember vom Rothenburger Stadtrat. Die Heim-Gruppe will den Solarpark gemeinsam mit den Projektentwicklern UKA aus Meißen bauen. Mehrfache Anfragen von MDR SACHSEN an die Investoren blieben bislang unbeantwortet.