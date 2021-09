Die Leag will bei Boxberg in der Oberlausitz einen rund 21 Hektar großen Solarpark errichten. Das entspricht in etwa einer Größe von 29 Fußballfeldern. Die Photovoltaikmodule, die Sonnenlicht in Strom umwandeln, sollen auf früheren bergbaulich genutzten und mittlerweile rekultivierten Landwirtschaftsflächen am Ortsrand von Nochten aufgestellt werden.