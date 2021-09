Es platscht und funkelt. Die Wellen klatschen gegen den Bug. Wasser spritzt mir ins Gesicht. Am Horizont zeichnen sich die Umrisse des Oberlausitzer Berglands ab. Ich grinse, drücke den schwarzen Hebel nach oben für mehr Gas. Weit entfernt startet ein Kitesurfer. Hinter mir beginnen zwei Paddler eine Kajaktour. Sonst ist niemand auf dem Wasser. Freie Fahrt für den E-Boot-Lenker. Und auch wenn sich hier zu Hochzeiten zig Segler auf dem See tummeln, ist genug Platz, das Elektroboot auszufahren, hatte mir Beata Olejniczek versichert. Die meisten Kunden mieten ihre Boote für zwei Stunden. Um den See zu umrunden, braucht man vier Stunden.

Ich wechsle ins größere Boot, den Achtsitzer. Es gibt eine gepolsterte Rundbank ums Steuerpult und eine weitere um einen kleinen Tisch. Es sitzt sich sehr bequem und gemütlich. Der Antriebsmotor steckt hier unter dem Boot. Der Vorteil: Vom Sonnendeck am Heck kann man bei laufendem Motor gefahrlos die Beine ins Wasser baumeln lassen, in den See hechten oder auf einem Stand up Board hinterher paddeln. Nachteil der Motorposition: Dieses Elektroboot ist nicht so wendig wie die fünf kleineren. Für eine Kursänderung muss ich ganz schön am Lenkrad kurbeln, bis sich der Bug in die gewünschte Richtung bewegt. Die Lenkung ist auch deutlich schwergängiger. Das Manövrieren kostet Kraft. Aber auch hier: Mehr als ein angenehm leises Brummen unter Wasser ist vom Antrieb nicht zu hören. So lässt es sich an Deck angenehm plaudern.