Noch bis Sonntag verbinden vier Busse sechs verschiedene Kunst- und Kulturorte zwischen Neusalza-Spremberg und Zittau. An jedem Halt, wie zum Beispiel bei der Stiftung Umgebindehaus in Neugersdorf, werden Sketche in Oberlausitzer Mundart geboten. Im Schloss Hainewalde gibt es eine Führung mit überraschenden Einlagen und in der Webschule in Großschönau einen Web-Workshop. In Mittelherwigsdorf in der Kulturfabrik Meda sowie in den Städtischen Museen Zittau sind alle Sinne gefordert.