Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und eine besonders schöne Orgel - die Sonnenorgel - steht in der Kirche St. Peter und Paul in Görlitz. Ihren Namen verdankt sie 17 Sonnen, mit denen das Prospekt geschmückt ist. Um an der Sonnenorgel spielen zu können, tragen sich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt seit Jahren in eine Warteliste ein. Und das, obwohl das Instrument in Görlitz nicht vollkommen ist. Eugenio Casparini hatte 1703 die Sonnenorgel nach sechs Jahren Bauzeit als die größte Orgel in Schlesien vollendet.