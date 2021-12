Alles Spenden, die sie von Menschen aus Görlitz und der Region erhalten hat. Sie gibt sie weiter an verschiedene Vereine in Görlitz, wie die Tafel, das Obdachlosenheim oder das Frauenschutzhaus. Aber auch einzelne Familien bekommen von der "Spendenfee" Hilfe. So gebe es Tippgeber, erzählt Anne Kraft-Liebig, die sagen: "Mensch Anne, ich hab da eine Familie, der geht es grad richtig schlecht, die würden sich alleine nie melden, denen ist das ganz peinlich. Manchmal melden sie sich auch von alleine, weil sie einfach keinen Ausweg mehr wissen, und sind eigentlich immer ganz sprachlos, dass das so unkompliziert funktioniert."