Dutzende Sandmännchen empfangen die Besucher im Spielzeugmuseum in Görlitz. Aus einer Vitrine im Eingangsbereich lächeln sie still vor sich hin. Im nächsten Raum blickt eine Puppe mit langen blonden Haaren und großen Augen über den Rand ihres Wagens und Holzautos in knalligen Farben stehen nach Größe und Typ sortiert in einem Glaskasten. Ein rund zwei Meter großer Nussknacker blickt ernst in Richtung Eingangstür, als würde er all diese bunten Gegenstände bewachen. Neben ihm steht Kerstin Fiedler, die Museumschefin, und lächelt freundlich.

In einer Vitrine stehen Figuren von Sandmännchen, Pittiplasch und Schnatterinchen. Bekannt sind die drei Charaktere aus dem DDR-Fernsehen. Bildrechte: Jörg Winterbauer