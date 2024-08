Aber was ist eigentlich die Oberlausitz und wie grenzt man sie ab von Niederschlesien und der Niederlausitz? Diese Fragen beantwortet am 21. August in einem Vortrag der Historiker und Oberlausitz-Experte Dr. Volker Dudeck im Schloss Krobnitz in dem Vortrag "Alles Lausitz oder Niederschlesien oder was? - Entwirrung eines Wirrwarrs".