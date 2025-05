Das VI. Internationale Zittauer Boxturnier - Im Turnier treten rund 100 Amateur-Boxerinnen und -Boxer in der Turnhalle der Weinauschule, Weinauallee 1 in Zittau gegeneinander an.



- Los geht es am Samstag, 24. Mai mit den Halbfinalkämpfen um 12:30 Uhr. Die Finalkämpfe finden am Sonntag ab 10 Uhr statt. boxclub-dreilaendereck.de