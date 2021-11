Erstens brauchen wir neue Flächen für Gewerbeindustrie. Zweitens müssen die Kohlemilliarden in die Infrastruktur investiert werden und auch hier an der Tagebaukante ankommen. Im Strukturstärkungsgesetz gab es zum Beispiel die MiLau, die Mittellausitzer Magistrale. Die geplante Bundesstraße zwischen Bad Muskau und Leipzig war eine der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen für die Lausitz. Das Projekt ist jetzt beerdigt! Die Straße wurde gesetzlich beschlossen, doch vor einigen Monaten hieß es, das Geld reicht nicht – und weg war das Projekt.

Das war die einzige Infrastrukturmaßnahme auf der Straße, die uns ein bisschen Hoffnung gegeben hat. In der Vergangenheit haben viele Unternehmer gesagt, eine Viertelstunde zur Autobahn ist ok, doch keine Dreiviertelstunde. Deswegen sind viele Investoren abgesprungen.

Die einzige Chance, die wir jetzt haben, ist der ICE, von dem gesprochen worden ist. Ich habe immer gesagt: Ein ICE ist schön, doch der muss in Weißwasser auch halten. Laut der jüngsten Nachrichten reicht es jetzt doch nicht für einen ICE, weil die Strecke nur 160 Kilometer pro Stunde hergibt.Die Geschwindigkeit ist doch okay. 160 km/h würden mir auch reichen, wenn ich in eineinhalb Stunden in Berlin sein kann, ohne in Cottbus umzusteigen zu müssen. Ein schneller Zug wäre eine hilfreiche Infrastrukturmaßnahme, die jedoch auch nicht erst in 15 Jahren passieren kann.