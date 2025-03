Der Stadtrat in Görlitz hat am Donnerstag dem neuen Doppelhaushalt zugestimmt. Wie Stadtsprecherin Annegret Oberndorfer MDR SACHSEN mitteilte, gab es eine Mehrheit von 20 Ja-Stimmen bei 17 Gegenstimmen von der AfD und der Linken. Der Haushalt für 2025 weise eine Deckungslücke von 4,7 Millionen Euro auf. Diese sollen Rücklagen ausgleichen. Im Folgejahr drohe ein Defizit von 19 Millionen. Weil die Rücklagen nicht reichen, kommen auf viele Bürgerinnen und Bürger höhere Abgaben zu.

Weiterhin verteuern sich Anwohnerparkausweise ab 1. Juli um das Vierfache auf 120 Euro im Jahr. Auch Pachten für Garagen sowie ab 2026 die Spielapparate-Steuer werden erhöht. Am Berzdorfer See fallen künftig im Winter Parkgebühren an.