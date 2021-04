So hatte sich der schwäbische Alpensteinbock Stefan seinen Umzug nach Sachsen sicher nicht vorgestellt. Seit er im Oktober 2020 in ein Gehege im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec umsiedelte, zog er den Unmut der alteingesessen Bewohner auf sich. Steinbock Stefan sollte sich laut Informationen des Tierparks dort einer Gruppe aus zwei erwachsenen Böcken, vier Geißen und drei Jungtieren anschließen. Da die beiden Böcke bereits das für die Tiere greisenhafte Alter von 20 Jahren erreicht hatten, bestand die Notwendigkeit, mit dem 3-jährigen Stefan einen jüngeren Zuchtbock in die Gruppe einzuführen.