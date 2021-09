Bei Siemens in Görlitz sollen 124 Stellen wegfallen. Das hat die Industriegewerkschaft Metall Ostsachsen mitgeteilt. Im Rahmen der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen hätten sich die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der Siemens Energy auf den Stellenabbau geeinigt. Dagegen sei die Schließung des Ausbildungszentrums in Görlitz abgewendet worden. Das sei zwar ein Teilerfolg, bliebe für das Siemens Energy Werk in Görlitz aber ein bitterer Beigeschmack, so die IG Metall weiter.