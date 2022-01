Tradition passt sich an Görlitzer Sternsinger trotz Corona unterwegs

Beim traditionellen Dreikönigssingen ziehen in diesem Jahr die kleinen Sternsänger in Görlitz nicht von Haus zu Haus. Vielmehr sammeln die Kinder für notleidende Altersgenossen an Orten, wo sie auf Menschen treffen. So singen sie auf Straßen und Plätzen, vor Einkaufspassagen und vor dem Rathaus.