Winterquartier Görlitzer Storch Bert landet nach fast 7.000 Flugkilometern im Sudan

Störche, Mauersegler und Schwalben haben auf den ersten Blick nicht viel gemein, außer das sie alle Vögel sind. Doch die kalten, deutschen Wintermonate verbringen alle von ihnen gerne warm. Deshalb fliegen diese sogenannten Langstreckenzieher jedes Jahr mehrere Tausend Kilometer, um in Afrika südlich der Sahara zu überwintern. So auch die Störche "Bert" und "Hans", die in diesem Jahr im Tierpark Görlitz-Zgorzelec zur Welt gekommen sind.