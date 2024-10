Bildrechte: xcitepress/thomas baier

Streit eskaliert Tötungsdelikt in Asylunterkunft in Zittau: Verdächtigter in Untersuchungshaft

Hauptinhalt

24. Oktober 2024, 15:29 Uhr

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Zittau ist ein Bewohner getötet worden. Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Landrat Meyer rief am Dienstagabend zu Besonnenheit auf und bat um Geduld mit Blick auf die Ermittlungen der Polizei.